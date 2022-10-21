Глава Минобороны Британии Уоллес отказался баллотироваться в премьеры
21 октября 202214:36
Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в своих соцсетях заявил, что не намерен баллотироваться на пост премьер-министра страны.
«Я имею честь быть министром обороны Соединенного Королевства, и текущая угроза требует стабильности на посту», - написал он.
Уоллес также добавил, что намерен поддержать кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона.
Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на 45-й день пребывания у власти заявила, что покидает свой пост, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru