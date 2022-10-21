Глава Минобороны Британии Уоллес отказался баллотироваться в премьеры

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в своих соцсетях заявил, что не намерен баллотироваться на пост премьер-министра страны.

Times: Борис Джонсон намерен вернуться на пост премьера Британии

«Я имею честь быть министром обороны Соединенного Королевства, и текущая угроза требует стабильности на посту», - написал он.

Уоллес также добавил, что намерен поддержать кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на 45-й день пребывания у власти заявила, что покидает свой пост, сообщает RT.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:Борис ДжонсонПремьер-министрВеликобритания
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