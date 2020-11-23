Глава Минобороны Белоруссии рассказал о «масштабных учениях» с РФ в 2021 году

Хренин сообщил, что масштаб запланированных учений будет больше, чем прошедшие осенью текущего года учения "Славянское братство - 2020".

По словам Хренина, "Запад-2021" будет предварен значительным количеством подготовительных мероприятий. По данным агентства, планируются "масштабные" учения, которые пройдут на 5 белорусских полигонах.

Ранее НСН передавала, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал возможную революцию в Белоруссии хаосом, грозящим стране.

