Глава Минобороны Белоруссии рассказал о «масштабных учениях» с РФ в 2021 году

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на следующий год запланированы совместные белорусско-российские учения "Запад-2021". Об этом сообщает РИА Новости.

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Хренин сообщил, что масштаб запланированных учений будет больше, чем прошедшие осенью текущего года учения "Славянское братство - 2020".

По словам Хренина, "Запад-2021" будет предварен значительным количеством подготовительных мероприятий. По данным агентства, планируются "масштабные" учения, которые пройдут на 5 белорусских полигонах.

Ранее НСН передавала, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал возможную революцию в Белоруссии хаосом, грозящим стране.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:МинобороныРоссияВоенные УченияБелоруссия
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