Глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом дипломат заявил в видеообращении в социальных сетях.

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Он призвал министров стран Западной Европы последовать его примеру и сделать то же самое. Сияйрто пояснил, что Евросоюз, будь он мудрым, он попытался бы использовать неделю Генассамблеи для налаживания коммуникации между конфликтующими странами.

«Я сам, конечно, встречусь с моим коллегой - российским министром иностранным дел. По планам, во второй половине недели», - заявил политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался от встречи с Петером Сийярто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровВенгрия

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