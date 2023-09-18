Глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке

Он призвал министров стран Западной Европы последовать его примеру и сделать то же самое. Сияйрто пояснил, что Евросоюз, будь он мудрым, он попытался бы использовать неделю Генассамблеи для налаживания коммуникации между конфликтующими странами.

«Я сам, конечно, встречусь с моим коллегой - российским министром иностранным дел. По планам, во второй половине недели», - заявил политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался от встречи с Петером Сийярто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

