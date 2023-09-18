Глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом дипломат заявил в видеообращении в социальных сетях.
Он призвал министров стран Западной Европы последовать его примеру и сделать то же самое. Сияйрто пояснил, что Евросоюз, будь он мудрым, он попытался бы использовать неделю Генассамблеи для налаживания коммуникации между конфликтующими странами.
«Я сам, конечно, встречусь с моим коллегой - российским министром иностранным дел. По планам, во второй половине недели», - заявил политик.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался от встречи с Петером Сийярто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
- Генерал ВСУ Соколов: В начале СВО российские силы имели полное преимущество
- Грузинский Конституционный суд начал рассмотрение импичмента главе государства
- Чехия запретила россиянам прилетать в республику
- В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
- Глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке
- Названы инфекции, которые можно подцепить в салонах красоты
- Экс-агент ЦРУ Джонсон: Путин добьется мира на Украине на своих условиях
- «Талибан» примет участие на форуме в Казани
- В России продали последний Volkswagen Polo калужской сборки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru