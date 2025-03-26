Глава МИД Венгрии Сийярто 26 марта посетит Москву
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 26 марта направляется в Москву. Об этом сообщил сам дипломат на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta).
Сийярто разместил фотографию из будапештского аэропорта и написал, что в центре внимания его переговоров в Москве сегодня - «мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества».
Также Сийярто подчеркнул, что вчерашние мирные переговоры России и США «достигли новой вехи, поэтому мир стал безопаснее». По его словам, Венгрия три года призывала сохранять открытыми каналы связи с Россией.
Ранее, 24 марта, Сийярто в ходе пресс-конференции после встречи в Будапеште с грузинской коллегой Макой Бочоришвили сообщил, что на этой неделе собирается встретиться с российскими коллегами в Москве, чтобы обсудить, в частности, ход переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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