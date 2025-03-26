Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 26 марта направляется в Москву. Об этом сообщил сам дипломат на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta).

Сийярто разместил фотографию из будапештского аэропорта и написал, что в центре внимания его переговоров в Москве сегодня - «мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества».