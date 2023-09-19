Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России
19 сентября 202322:15
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не собирается вводить санкции против России. Слова политика приводит РИА Новости.
Вучич напомнил, что Сербия - единственная европейская страна, которая не присоединилась к санкциям против РФ.
«Я надеюсь, что мы не будем вводить этих санкций», - сказал глава государства на полях Генассамблеи ООН.
Ранее Вучич пожаловался на давление на Белград из-за конфликта на Украине. По его мнению, поражение Киева будет означать проигрыш НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru