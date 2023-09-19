Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России

Вучич напомнил, что Сербия - единственная европейская страна, которая не присоединилась к санкциям против РФ.

«Я надеюсь, что мы не будем вводить этих санкций», - сказал глава государства на полях Генассамблеи ООН.

Ранее Вучич пожаловался на давление на Белград из-за конфликта на Украине. По его мнению, поражение Киева будет означать проигрыш НАТО, передает «Радиоточка НСН».

