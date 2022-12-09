Глава МИД Венгрии призвал готовиться к «нападениям» со стороны Евросоюза
Евросоюз и «либеральная машина пропаганды» не избирательны в средствах и используют против Венгрии все виды шантажа, Будапешту следует быть готовым к серьезным нападениям со стороны Брюсселя. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на Форуме гражданской солидарности.
«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии... На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападениям», — цитирует министра РИА Новости.
Сийярто указал, что Брюссель может пойти на «денежный» и политический шантаж, распространение фейков и лжи, отмечает телеканал «360».
Глава МИД напомнил, что за последние годы антикризисная политика Венгрии не была «в мейнстриме» Евросоюза. Тем не менее, всегда она была успешной, отмечает РИА ФАН. Так, Будапешт построил забор на южной границе, когда от страны требовали принять мигрантов, закупил вакцины от коронавируса в России и Китае вместо препаратов западного производства, а сейчас выступает за мирное урегулирование украинского конфликта.
Кроме того, глава венгерского МИД подчеркнул, что цель Венгрии — избежать рецессии, в то время как Европа испытывает «энергетический кризис ранее не виданных масштабов».
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