Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург
30 августа 202412:59
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург. Об этом министр сообщил в соцсетях.
Сийярто не назвал цели визита в российский город. При этом в опубликованной ранее записи венгерский министр указал на важность обеспечения энергоснабжения как вопроса национальной безопасности.
Ранее Сийярто заявлял, что Украина из-за блокировки поставок нефти компании «Лукойл» через территорию страны угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru