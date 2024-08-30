Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург

Сийярто не назвал цели визита в российский город. При этом в опубликованной ранее записи венгерский министр указал на важность обеспечения энергоснабжения как вопроса национальной безопасности.

Ранее Сийярто заявлял, что Украина из-за блокировки поставок нефти компании «Лукойл» через территорию страны угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии.



