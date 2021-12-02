Лавров: Россия потребует, чтобы НАТО не продвигалась на Восток

Он добавил, что Москва будет делать это совместно с партнерами.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию на юго-востоке Украины опасной. При этом он добавил, что в Кремле обеспокоены тем, что в этой стране «вот-вот может возобновиться гражданская война».

