Лавров: Россия потребует, чтобы НАТО не продвигалась на Восток

Россия потребует, чтобы НАТО не продвигалась на Восток. Об это рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с журналистами.

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Он добавил, что Москва будет делать это совместно с партнерами.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию на юго-востоке Украины опасной. При этом он добавил, что в Кремле обеспокоены тем, что в этой стране «вот-вот может возобновиться гражданская война».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей Лавров
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