Глава МИД Украины высказался против российской вакцины «Спутник V»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с помощью вакцины от коронавируса Россия «заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии», сообщает телеканал «1+1».
В телеэфире Кулеба высказался против использования в стране вакцины «Спутник V», так как пропагандистские возможности российского препарата «намного превышают его реальные возможности и эффективность». При этом он добавил, что окончательных результатов исследований «Спутника V» нет, и это «является медицинским показателем».
«Россия не заботится о здоровье украинцев... нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», - заявил Кулеба.
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива назвал российский препарат «наиболее эффективным против COVID-19», сообщает Ura.ru. При этом он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российским препаратом.
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