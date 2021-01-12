Глава МИД Украины высказался против российской вакцины «Спутник V»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с помощью вакцины от коронавируса Россия «заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии», сообщает телеканал «1+1».

В телеэфире Кулеба высказался против использования в стране вакцины «Спутник V», так как пропагандистские возможности российского препарата «намного превышают его реальные возможности и эффективность». При этом он добавил, что окончательных результатов исследований «Спутника V» нет, и это «является медицинским показателем».

«Россия не заботится о здоровье украинцев... нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», - заявил Кулеба.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива назвал российский препарат «наиболее эффективным против COVID-19», сообщает Ura.ru. При этом он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российским препаратом.

