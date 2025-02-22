Глава МИД Украины Сибига поговорил с госсекретарем США Рубио

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры. Об этом сообщил украинский МИД в Telegram-канале.

«Я разговаривал с государственным секретарем США Марком Рубио, чтобы продолжить ориентированный на результат украинско-американский диалог», - отметил Сибига.

Глава украинского МИД добавил, что в беседе подчеркнул решительную волю Киева к достижению «всеобъемлющего, справедливого и продолжительного» мира.

Ранее Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях Москвы и Вашингтона.

