Глава МИД Украины Сибига поговорил с госсекретарем США Рубио
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры. Об этом сообщил украинский МИД в Telegram-канале.
«Я разговаривал с государственным секретарем США Марком Рубио, чтобы продолжить ориентированный на результат украинско-американский диалог», - отметил Сибига.
Глава украинского МИД добавил, что в беседе подчеркнул решительную волю Киева к достижению «всеобъемлющего, справедливого и продолжительного» мира.
Ранее Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях Москвы и Вашингтона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru