Глава МИД Украины рассказал о неудачной попытке поговорить с Лавровым

«Я просил звонка у министра Лаврова несколько месяцев назад, и тот не перезвонил», — цитирует ТАСС заявление Кулебы на пресс-конференции с зарубежными журналистами.

Кроме того, министр упомянул, что президент Украины Владимир Зеленский просил телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным, но Кремль не откликнулся на запрос, отмечает Газета.ру.

Также Кулеба обвинил Москву в неудачных переговорах советников лидеров «нормандского формата», прошедших накануне: якобы российская сторона «не демонстрировала достаточного конструктива».

По мнению главы украинского МИД, эти события стали причинами отсутствия переговорного процесса между РФ и Украиной.

Между тем, источник РИА Новости назвал причину, по которой Сергей Лавров не ответил на звонок украинского коллеги. По словам собеседника агентства, в этот момент главы МИД РФ не было в Москве, отмечают Известия. При этом источник подчеркнул, что интересующие Кулебу вопросы касались не российско-украинских отношений, а урегулирования ситуации в Донбассе.

