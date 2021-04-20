Глава МИД Украины рассказал о неудачной попытке поговорить с Лавровым
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пытался связаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, однако российский коллега ему не перезвонил.
«Я просил звонка у министра Лаврова несколько месяцев назад, и тот не перезвонил», — цитирует ТАСС заявление Кулебы на пресс-конференции с зарубежными журналистами.
Кроме того, министр упомянул, что президент Украины Владимир Зеленский просил телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным, но Кремль не откликнулся на запрос, отмечает Газета.ру.
Также Кулеба обвинил Москву в неудачных переговорах советников лидеров «нормандского формата», прошедших накануне: якобы российская сторона «не демонстрировала достаточного конструктива».
По мнению главы украинского МИД, эти события стали причинами отсутствия переговорного процесса между РФ и Украиной.
Между тем, источник РИА Новости назвал причину, по которой Сергей Лавров не ответил на звонок украинского коллеги. По словам собеседника агентства, в этот момент главы МИД РФ не было в Москве, отмечают Известия. При этом источник подчеркнул, что интересующие Кулебу вопросы касались не российско-украинских отношений, а урегулирования ситуации в Донбассе.
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