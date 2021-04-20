Кулеба заявил, что Киев не планирует наступление в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев прикладывает все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта в Донбассе, сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина не планирует никакого наступления, военной эскалации или провокаций.

Ранее Кулеба рассказал, что украинским войскам, которые находятся на линии соприкосновения в Донбассе, приказано не реагировать на провокации, сообщает «Свободная пресса». По его словам, открывать огонь они будут только при наличии угрозы или если они будут атакованы.

