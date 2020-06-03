Глава МИД Украины ответил Шрёдеру на оскорбление украинского посла
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заступился за посла страны в Германии Андрея Мельника, которого экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, не упомянув имени, пренебрежительно назвал «каким-то карликом». Немецкого политика задели высказывания Мельника, предложившего ему пари: дескать, Крым вернётся в состав Украины ещё при жизни Шрёдера.
Кулеба в интервью немецкому изданию Bild назвал поведение Шрёдера признаком слабости и заявил, что поддерживает Мельника. Министр выразил надежду, что Шрёдер возьмёт себя в руки и продолжит дискуссию по европейским стандартам.
По мнению главы украинской дипломатии, посол отстаивал «правду о роли Шрёдера в Российской Федерации». Мельник ранее назвал экс-канцлера Германии «лоббистом Кремля», с чем Кулеба согласен.
Заочная перепалка Мельника и Шрёдера завязалась после того, как экс-канцлер Германии назвал санкции против России бессмысленными и призвал их отменить.
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