Глава МИД Украины ответил на обвинения Лукашенко в призывах «душить» Белоруссию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает несообразным вводить санкции против Белоруссии, сообщает «Страна.ua».

Отвечая на обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в призывах «душить» республику экономическими санкциями, украинский министр отметил, что подобные меры «противоречит самому духу отношений между белорусским и украинским народами».

«Я ни в каких разговорах не требую от партнёров душить Белоруссию санкциями и уничтожать её», - подчеркнул Кулеба.

Ранее белорусский лидер, сославшись на данные спецслужб, заявил, что в разговоре с министром иностранных дел Германии Кулеба предлагал парализовать деятельность белорусского государства, бизнеса и промышленности с помощью санкций Евросоюза.

Санкции в отношении Белоруссии Евросоюз вводит на фоне протестов, которые начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Евросоюз также не признал победу действующего президента.

