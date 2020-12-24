Глава МИД Украины ответил на обвинения Лукашенко в призывах «душить» Белоруссию
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает несообразным вводить санкции против Белоруссии, сообщает «Страна.ua».
Отвечая на обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в призывах «душить» республику экономическими санкциями, украинский министр отметил, что подобные меры «противоречит самому духу отношений между белорусским и украинским народами».
«Я ни в каких разговорах не требую от партнёров душить Белоруссию санкциями и уничтожать её», - подчеркнул Кулеба.
Ранее белорусский лидер, сославшись на данные спецслужб, заявил, что в разговоре с министром иностранных дел Германии Кулеба предлагал парализовать деятельность белорусского государства, бизнеса и промышленности с помощью санкций Евросоюза.
Санкции в отношении Белоруссии Евросоюз вводит на фоне протестов, которые начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Евросоюз также не признал победу действующего президента.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 935 / сут.
Умерли
53 096+635 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+26 890 / сут.
- Суд отложил на 12 января допрос Голунова по делу полицейских
- Прокурор заявила о преступной группе полицейских, подбросивших наркотики Голунову
- Раскрыта главная финансовая проблема россиян
- Путин объявил 2021 год в России Годом науки и технологий
- Глава МИД Украины ответил на обвинения Лукашенко в призывах «душить» Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru