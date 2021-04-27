Ермак сообщил о подготовке встречи Зеленского с Путиным

При этом Ермак отметил, что на данный момент ни дата, ни место переговоров неизвестны.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать, передает RT. Российский лидер сообщил, что готов принять президента Украины в Москве.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук поддержал идею расширить «нормандскую четвёрку» за счёт геополитических противников России. Об этом он сообщил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

