Глава МИД Украины назвал дату встречи Зеленского и Байдена
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом планируется на конец июля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Обсуждается дата в конце июля», — заявил глава МИД в эфире телеканала «Украина 24».
Зеленский и Байден 7 июня провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер пригласил коллегу посетить Белый дом в июле этого года. Президент Украины поблагодарил президента США, отметив, что «с нетерпением» ждет встречи и намерен обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между государствами.
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