Глава МИД Украины назвал дату встречи Зеленского и Байдена

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом планируется на конец июля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Обсуждается дата в конце июля», — заявил глава МИД в эфире телеканала «Украина 24».

Зеленский и Байден 7 июня провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер пригласил коллегу посетить Белый дом в июле этого года. Президент Украины поблагодарил президента США, отметив, что «с нетерпением» ждет встречи и намерен обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между государствами.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаДжо БайденВладимир Зеленский
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