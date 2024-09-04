Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке

«В Верховную раду... поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д. И. об отставке», — отмечается в сообщении.

Заявление главы МИД рассмотрят на одном из ближайших заседаний парламента.

Ранее в Киеве анонсировали «большую перезагрузку» в правительстве, как ожидалось, изменится более половины штатной численности кабинета министров. Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что таким образом власти намерены «усилить некоторые направления» в правительстве, пишет Ura.ru.

