Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

СМИ: Украинские чиновники боятся, что отставки усилят позиции Зеленского

«В Верховную раду... поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д. И. об отставке», — отмечается в сообщении.

Заявление главы МИД рассмотрят на одном из ближайших заседаний парламента.

Ранее в Киеве анонсировали «большую перезагрузку» в правительстве, как ожидалось, изменится более половины штатной численности кабинета министров. Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что таким образом власти намерены «усилить некоторые направления» в правительстве, пишет Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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