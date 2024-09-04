Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
«В Верховную раду... поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д. И. об отставке», — отмечается в сообщении.
Заявление главы МИД рассмотрят на одном из ближайших заседаний парламента.
Ранее в Киеве анонсировали «большую перезагрузку» в правительстве, как ожидалось, изменится более половины штатной численности кабинета министров. Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что таким образом власти намерены «усилить некоторые направления» в правительстве, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru