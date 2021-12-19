Глава МИД Турции заявил о стремящихся подорвать отношения Москвы и Анкары «центрах силы»

«Террористическое нападение на посла Карлова выявило наличие многих центров силы, которые хотят подорвать турецко-российское сотрудничество. Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них», — пишут «Известия».

По словам Чавушоглу, Турция и Россия не попали в созданную противниками российско-турецких отношений ловушку, те, кто стремился «навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы».

Российский дипломат Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на выставке в Центре современного искусства. Полиция уничтожила убийцу на месте. Им был 22-летний эск-полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный после попытки вооружённого переворота в Турции в июле 2016 года, напоминает RT.

Указом президента РФ Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям по делу об убийстве российского посла приговорил пятерых обвиняемых к пожизненным срокам, девять обвиняемых получили вердикт в качестве тюремного заключения - от трех лет и девяти месяцев до 15 лет. Еще пятеро получили оправдательный приговор. Также прокуратура потребовала выделить в отдельное производство дела еще девяти обвиняемых.

