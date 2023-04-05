Глава МИД Турции: Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО
Швеции предстоит сделать еще ряд дополнительных шагов для членства в Североатлантическом альянсе, нынешние недостаточны. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит РИА Новости.
При этом он также сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном процесс вступления Швеции в альянс и возможность поставок истребителей F-16 Турции.
Ранее Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что его цель – это добиться ратификации членства Швеции в альянсе после выборов в Турции в мае и до саммита НАТО 11 июля. В интервью газете Politico он отметил, что решение остается за Турцией. При этом он не уточнил, потребуется ли для этого смена турецкого правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru