Глава МИД Турции: Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО

Швеции предстоит сделать еще ряд дополнительных шагов для членства в Североатлантическом альянсе, нынешние недостаточны. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит РИА Новости.

Столтенберг поприветствовал решение Турции о вступлении Финляндии в НАТО

При этом он также сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном процесс вступления Швеции в альянс и возможность поставок истребителей F-16 Турции.

Ранее Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что его цель – это добиться ратификации членства Швеции в альянсе после выборов в Турции в мае и до саммита НАТО 11 июля. В интервью газете Politico он отметил, что решение остается за Турцией. При этом он не уточнил, потребуется ли для этого смена турецкого правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвецияТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры