Глава МИД Сирии призвал США и Турцию вывести войска из страны
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад призвал США и Турцию вывести нелегально находящиеся в стране войска, передает РИА Новости.
Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Генассамблее ООН.
В ходе выступления Микдад предъявил обвинение Турции за поддержку террористов в Идлибе. По словам главы сирийского МИД, провинция напоминает «сборище иностранных террористов».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийский режим создает угрозу на турецких границах и призвал РФ изменить подход по отношению к Сирии.
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