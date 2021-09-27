Глава МИД Сирии призвал США и Турцию вывести войска из страны

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад призвал США и Турцию вывести нелегально находящиеся в стране войска, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Генассамблее ООН.

В ходе выступления Микдад предъявил обвинение Турции за поддержку террористов в Идлибе. По словам главы сирийского МИД, провинция напоминает «сборище иностранных террористов».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийский режим создает угрозу на турецких границах и призвал РФ изменить подход по отношению к Сирии.

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Фото: twitter.com/OIRSpox
ТЕГИ:ТурцияСШАСирия
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