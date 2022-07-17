Сербия направила Хорватии ноту из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац

«МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах посольства Хорватии, поэтому зачитаю ее здесь. Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности президенту Сербии посетить мемориальный комплекс Ясеновац», — заявил глава МИД Сербии Никола Селакович на брифинге в ведомстве.

По словам дипломата, Белград будет принимать ответные меры в отношении действий Загреба в соответствии с международным правом.

Селакович выразил надежду на то, что Хорватия предоставит возможность Вучичу посетить Ясеновац и возложить цветы к мемориалу в любую дату до 17 сентября.

Ранее Белград запретил президенту Сербии побывать в бывшем концлагереВторой мировой войны и мемориальном центре Ясеновац с частным визитом. Глава МВД Сербии Александр Вулин, осудив решение Загреба, предупредил, что теперь представителям хорватских властей придется тщательно обосновывать въезд на территорию Сербии.

