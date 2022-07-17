Сербия направила Хорватии ноту из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац
Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста Хорватии в связи с запретом президенту страны Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, передает РИА Новости.
«МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах посольства Хорватии, поэтому зачитаю ее здесь. Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности президенту Сербии посетить мемориальный комплекс Ясеновац», — заявил глава МИД Сербии Никола Селакович на брифинге в ведомстве.
По словам дипломата, Белград будет принимать ответные меры в отношении действий Загреба в соответствии с международным правом.
Селакович выразил надежду на то, что Хорватия предоставит возможность Вучичу посетить Ясеновац и возложить цветы к мемориалу в любую дату до 17 сентября.
Ранее Белград запретил президенту Сербии побывать в бывшем концлагереВторой мировой войны и мемориальном центре Ясеновац с частным визитом. Глава МВД Сербии Александр Вулин, осудив решение Загреба, предупредил, что теперь представителям хорватских властей придется тщательно обосновывать въезд на территорию Сербии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 664 / сут.
Умерли
382 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 483 / сут.
- Корона жмет. Британия из-за имперских амбиций раздувает войну
- Сербия направила Хорватии ноту из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац
- В Одессе ВС РФ уничтожили склад с противокорабельными ракетами Harpoon
- В Великобритании готовятся к прямой войне с Россией
- Украина снова обстреляла село в Брянской области
- «Спусковой крючок». В России пообещали сокрушительный ответ Украине в случае атаки на Крымский мост
- СМИ: Путин лишает Байдена шансов на новое переизбрание президентом США
- В Запорожье призывают Зеленского вывести украинские войска
- В России госпитализировали 705 человек с коронавирусом за сутки
- В ФРГ заявили о нехватке газа в хранилищах для зимы без российского газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru