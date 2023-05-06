Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Блинкеном ситуацию в Судане
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию в Судане. Сообщение об этом опубликовано в Twitter саудовского МИД.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость прекращения боевых действий в восточноафриканской республике.
«Стороны рассмотрели развитие саудовско-американской инициативы, в рамках которой участникам конфликта была предоставлена площадка для переговоров в городе Джидда», — указано в сообщении.
В МИД Саудовской Аравии считают, что посредничество Эр-Рияда и Вашингтона поможет подготовить почву для диалога, необходимого для снижения напряженности в регионе.
Ранее стало известно, что представители армии и сил быстрого реагирования Судана, конфликт между которыми обострился в апреле, примут участие в переговорах в Джидде 6 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru