Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Блинкеном ситуацию в Судане

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость прекращения боевых действий в восточноафриканской республике.

«Стороны рассмотрели развитие саудовско-американской инициативы, в рамках которой участникам конфликта была предоставлена площадка для переговоров в городе Джидда», — указано в сообщении.

В МИД Саудовской Аравии считают, что посредничество Эр-Рияда и Вашингтона поможет подготовить почву для диалога, необходимого для снижения напряженности в регионе.

Ранее стало известно, что представители армии и сил быстрого реагирования Судана, конфликт между которыми обострился в апреле, примут участие в переговорах в Джидде 6 мая.

