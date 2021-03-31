Глава МИД России пошутил о будущем человечества

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на специальной сессии Ближневосточной конференции клуба «Валдай» пошутил об очном формате встрече, сообщает РИА «Новости».

«Человечество продолжит себя только оффлайн. Онлайн не получится», – с иронией отметил министр, поприветствовав инициативу проводить сессии клуба «Валдай» в очном формате.

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Участники мероприятия обсудили геополитические проблемы на Ближнем Востоке, разработку концепции безопасности в Персидском заливе и будущие потенциальные встречи лидеров России и Китая.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДЛавров
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