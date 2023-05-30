Глава МИД РФ Лавров прибыл с визитом в Бурунди

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Бурунди в рамках африканского турне. Как передает ТАСС, глава МИД приехал в город Бужумбура.

Лавров проведёт переговоры с руководством этой восточноафриканской страны, уточняет RT. Туда он прибыл после визита в Кению, где провел встречи с президентом республики, спикером Национального собрания и своим коллегой из внешнеполитического ведомства.