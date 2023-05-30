Глава МИД РФ Лавров прибыл с визитом в Бурунди
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Бурунди в рамках африканского турне. Как передает ТАСС, глава МИД приехал в город Бужумбура.
Лавров проведёт переговоры с руководством этой восточноафриканской страны, уточняет RT. Туда он прибыл после визита в Кению, где провел встречи с президентом республики, спикером Национального собрания и своим коллегой из внешнеполитического ведомства.
По словам Лаврова, переговоры в Найроби проходили в дружественной атмосфере, стороны обсудили все основные вопросы международной повестки, а также определили предварительно направления развития двустороннего сотрудничества.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в марте Сергею Лаврову исполнилось 73 года. Из них 19 лет он занимает пост главы внешнеполитического ведомства РФ. Дольше главой МИД был только министр иностранных дел СССР Андрей Громыко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru