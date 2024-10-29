Глава МИД Польши отказался высылать российского посла
29 октября 202421:39
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в эфире радиостанции Radio Zet, что не считает нужным высылать посла России в Варшаве Сергея Андреева.
Напомним, о намерении властей страны закрыть российское генконсульство в городе Познань стало известно 22 октября. Поводом для этого послужили якобы «попытки диверсий» со стороны Москвы.
Ранее Андреев заявил, что власти Польши предписали закрыть генеральное консульство России в Познани до 30 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru