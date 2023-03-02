Глава МИД Нидерландов: Страны, помогающие армии России, ждут последствия
Страны, которые будут оказывать военную помощь России, в дальнейшем столкнутся с «последствиями». Такое заявление сделал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, слова которого приводит агентство Bloomberg.
Он отметил, что все страны должны воздерживаться от военной помощи России. Хукстра подчеркнул, что хочет донести эту мысль всем странам, включая Китай.
Ранее президент США Джо Байден продлил еще на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении РФ, ее граждан и компаний в связи с ситуацией на Украине, а также после присоединения Крыма, сообщает НСН.
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