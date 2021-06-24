Глава МИД Литвы назвал предложение Германии о саммите с Путиным безответственным
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал безответственным призыв Германии к диалогу с Россией. Об этом он заявил британской газете Financial Times.
По его словам, Россия сегодня вернулась к советскому уровню тоталитаризма, и возобновлять с ней диалог в рамках саммитов ЕС-Россия не представляется возможным.
Глав МИД уверен, что это решение можно будет назвать исторической близорукостью.
Накануне издание сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести переговоры между лидерами Евросоюза и президентом России Владимиром Путиным. Она заявила, что Европейский союз не должен довольствоваться только анализом отношений с Россией.
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