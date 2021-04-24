Глава МИД КНР: Демократия — это не Coca Cola
США не могут навязывать миру свою систему развития государства, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США.
По словам главы МИД, на Китай «навешивают ярлыки "авторитарного" и "диктаторского" режима» лишь потому, что демократия КНР отличается от американской.
«Демократия — это не Coca Cola, где США производят изначальный сироп, и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание», — цитирует министра РИА Новости.
Ван И подчеркнул, что никто не может «отрицать путь, выбранный другими странами», а государства, в свою очередь, не станут менять свою систему из-за чужих симпатий и антипатий.
Глава китайского МИД отметил, что о правильности системы и пути может судить только народ страны. Кроме того, Ван И указал, что Китай не перенимает зарубежные модели развития государства и не требует от других стран копировать свои политические методы.
По словам министра, Пекин призывает все государства следовать по пути развития, соответствующему их национальным условиям и потребностям, и уважать друг друга.
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