Глава МИД Китая призвал Россию совместно бороться с «политическим вирусом»

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что одной из главных задач сотрудничества между Китаем и Россией является совместное противостояние пандемии коронавируса и «политическому вирусу».

По словам главы китайского МИД, странам необходимо сотрудничать в области вакцинации и не допустить политизации вокруг ситуации с коронавирусом, а также защищать авторитет научных исследований.

Встреча министра с главой МИД России Сергеем Лавровым прошла в рамках международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».