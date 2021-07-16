Глава МИД Китая призвал Россию совместно бороться с «политическим вирусом»

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что одной из главных задач сотрудничества между Китаем и Россией является совместное противостояние пандемии коронавируса и «политическому вирусу».

По словам главы китайского МИД, странам необходимо сотрудничать в области вакцинации и не допустить политизации вокруг ситуации с коронавирусом, а также защищать авторитет научных исследований.

Встреча министра с главой МИД России Сергеем Лавровым прошла в рамках международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

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Ван И отметил важность взаимодействия и в региональных вопросах – например, в содействии возвращению мира в Афганистане.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что считает разумным наполнить российский рынок китайским аналогом вакцины «КовиВак».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКитай
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