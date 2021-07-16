Глава МИД Китая призвал Россию совместно бороться с «политическим вирусом»
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что одной из главных задач сотрудничества между Китаем и Россией является совместное противостояние пандемии коронавируса и «политическому вирусу».
По словам главы китайского МИД, странам необходимо сотрудничать в области вакцинации и не допустить политизации вокруг ситуации с коронавирусом, а также защищать авторитет научных исследований.
Встреча министра с главой МИД России Сергеем Лавровым прошла в рамках международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».
Ван И отметил важность взаимодействия и в региональных вопросах – например, в содействии возвращению мира в Афганистане.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что считает разумным наполнить российский рынок китайским аналогом вакцины «КовиВак».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Росстат узнал, у скольких семей в России нет автомобиля
- Кортнев назвал слушателей Пугачевой и Баскова «неразвитыми»
- Украинский журналист Гордон заявил о своей любви к Соловьеву
- Бизнес-ассоциации США обратились к РФ с просьбой признать иностранные сертификаты о вакцинации
- Глава МИД Китая призвал Россию совместно бороться с «политическим вирусом»
- Паводок смысл мост через реку Ургал в Хабаровском крае
- Сенатор Пушков призвал запретить электросамокаты
- Иммунолог рассказал, когда в России отменят масочный режим
- На Украине обвинили Меркель в сдаче интересов страны в пользу России
- Четыре человека пострадали при нападении в автобусе в Красноярском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru