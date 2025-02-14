Глава МИД Китая пояснил, почему КНР закупает газ у России

Китай закупает газ у России в интересах своего народа, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Вы говорите, чтобы Китай перестал покупать газ у России, а я хотел бы задать вопрос: если КНР не будет покупать газ у РФ, какая страна сможет предоставить нам столько газа?» - задал он риторический вопрос.

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При этом Ван И подчеркнул, что закупки газа у РФ удовлетворяют потребности китайского народа.

Также он заявил, что Китай выступает за политическое решение разногласий, а санкции «не способны полностью разрешить проблему».

Ранее Китай объявил о введении пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США, сообщили сообщили в Госсовете КНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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