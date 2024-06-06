Глава МИД Италии заявил, что Путин пытается запугать Запад
Президент РФ Владимир Путин «пытается запугать Запад» в преддверии грядущих европейских выборов. Об этом в эфире телеканала Canale 5 заявил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
По его мнению, российский лидер «ведёт гибридную войну, угрожает и повышает тон».
«Это часть игры... Мы должны напрямую идти к цели, работать над миром... с учётом нашей безусловной поддержки Украины, её свободы и территориальной целостности», - заключил Таяни.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять своё дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, передающим Украине вооружение для ударов по российской территории, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru