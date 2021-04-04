Глава МИД Иордании дал комментарии о задержании экс-принца и бывших чиновников
Глава МИД Иордании Айман Сафади прокомментировал задержание экс-принца Хамзы ибн аль-Хусейна и ряда чиновников королевства. По словам министра, их обвиняют расшатывании безопасности в стране.
Речь идет, прежде всего, о контактах принца и других задержанных с бывшим руководителем канцелярии короля Иордании Басемом Авадаллом. Его, как сообщают СМИ, подозревают в создании угрозы безопасности страны.
«Расследование установило связь между Авадаллой и так называемой оппозицией за рубежом», — заявил Сафади.
Задержание стало результатом долгой слежки за оппозиционерами со стороны ВС Иордании, разведкой и другими силовиками, уточнил глава МИД Иордании.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 817 / сут.
Умерли
100 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 212 / сут.
- Глава МИД Иордании дал комментарии о задержании экс-принца и бывших чиновников
- Студенты еще из шести стран могут вернуться на учебу в российские вузы
- СМИ: Номер телефона Цукерберга из-за утечки данных оказался в Сети
- Зеленский своим указом ввел санкции против Россотрудничества
- Прокуратура выясняет причины возгорания кабины машиниста электрички под Калугой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru