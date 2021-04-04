Глава МИД Иордании дал комментарии о задержании экс-принца и бывших чиновников

Глава МИД Иордании Айман Сафади прокомментировал задержание экс-принца Хамзы ибн аль-Хусейна и ряда чиновников королевства. По словам министра, их обвиняют расшатывании безопасности в стране.

Экс-наследный принц Иордании задержан за попытку госпереворота

Речь идет, прежде всего, о контактах принца и других задержанных с бывшим руководителем канцелярии короля Иордании Басемом Авадаллом. Его, как сообщают СМИ, подозревают в создании угрозы безопасности страны.

«Расследование установило связь между Авадаллой и так называемой оппозицией за рубежом», — заявил Сафади.

Задержание стало результатом долгой слежки за оппозиционерами со стороны ВС Иордании, разведкой и другими силовиками, уточнил глава МИД Иордании.

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ФОТО: pixabay.com
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