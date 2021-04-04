Экс-наследный принц Иордании задержан за попытку госпереворота

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн заявил, что находится под домашним арестом, пишет «Коммерсант».

Ему запрещено выходить на улицу и общаться с людьми, потому, что на тех встречах, где он присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с его участием «была замечена критика правительства или короля». Бывший наследный принц считает, что в стране никто не может выражать мнение по любому вопросу «и не столкнуться с угрозами, травлей, арестами и мучениями».

Также стало известно о задержании еще около 20 человек в рамках расследования «угрозы стабильности страны». Власти королевства расследуют предполагаемый заговор с целью свержения его старшего сводного брата, короля Абдаллы II.

