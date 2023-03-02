Глава МИД Индии заявил о разногласиях внутри G20

Он отметил, что сегодня страны сталкиваются с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, также есть опасения по поводу цепочек поставок. Джайшанкар указал, что чувствуются побочные эффекты продолжающихся конфликтов и беспокойство по поводу долгового кризиса и нарушения климата.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече министров стран G20 планирует участвовать в сессиях, где будут присутствовать его российский и китайский коллеги. При этом он отметил, что в его планы не входят встречи непосредственно с главами МИД России и Китая, сообщает НСН.

