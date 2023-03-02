Глава МИД Индии заявил о разногласиях внутри G20
Страны «Большой двадцатки» имеют резкие расхождения во мнениях на ряд некоторых вопросов, однако им необходимо работать вместе, как этого ожидает мир. Такое заявление сделал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что сегодня страны сталкиваются с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, также есть опасения по поводу цепочек поставок. Джайшанкар указал, что чувствуются побочные эффекты продолжающихся конфликтов и беспокойство по поводу долгового кризиса и нарушения климата.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече министров стран G20 планирует участвовать в сессиях, где будут присутствовать его российский и китайский коллеги. При этом он отметил, что в его планы не входят встречи непосредственно с главами МИД России и Китая, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- СМИ: Бойцы «Вагнера» собирают тела украинских военных в Артемовске
- Сбербанк начал предоставлять услуги юрлицам в Крыму
- ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать сведения разведке Украины
- Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» победить в матче НХЛ
- Дерипаска предложил снизить число чиновников в два-три раза
- В США потребовали от Байдена извинений за расистскую шутку о белых
- Рогов заявил, что спецслужбы Украины устроили массовые облавы в Запорожье
- СМИ: В Харьковской области пожаловались на трупный запах в переполненной военными больнице
- Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не пересеклись на G20
- Приложение банка «Тинькофф» пропало из App Store
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru