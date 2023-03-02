Глава МИД Индии заявил о разногласиях внутри G20

Страны «Большой двадцатки» имеют резкие расхождения во мнениях на ряд некоторых вопросов, однако им необходимо работать вместе, как этого ожидает мир. Такое заявление сделал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что сегодня страны сталкиваются с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, также есть опасения по поводу цепочек поставок. Джайшанкар указал, что чувствуются побочные эффекты продолжающихся конфликтов и беспокойство по поводу долгового кризиса и нарушения климата.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече министров стран G20 планирует участвовать в сессиях, где будут присутствовать его российский и китайский коллеги. При этом он отметил, что в его планы не входят встречи непосредственно с главами МИД России и Китая, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:G20Индия
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