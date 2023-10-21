Индия в августе приобрела у России партию алмазов на $215 млн

Отмечается, что в последний месяц лета Индия нарастила импорт алмазов из РФ в четыре раза в месячном выражении (или на 9% в годовом), до $215,1 млн. С начала года Индия закупила российских алмазов на $863 млн — на 29% больше, чем годом ранее.

Между тем в сентябре компания «Алроса» на два месяца приостановила продажу алмазов по запросу Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Индии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Меры были приняты из-за низкого спроса.

