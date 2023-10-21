Индия в августе приобрела у России партию алмазов на $215 млн
Индия в августе купила у России алмазы на $215 млн, это максимальная сумма с марта 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.
Отмечается, что в последний месяц лета Индия нарастила импорт алмазов из РФ в четыре раза в месячном выражении (или на 9% в годовом), до $215,1 млн. С начала года Индия закупила российских алмазов на $863 млн — на 29% больше, чем годом ранее.
Между тем в сентябре компания «Алроса» на два месяца приостановила продажу алмазов по запросу Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Индии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Меры были приняты из-за низкого спроса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индия в августе приобрела у России партию алмазов на $215 млн
- В конгрессе США заявили, что нашли компрометирующий Байдена чек на $200 тысяч
- Израильская армия ударила по наблюдательным постам ХАМАС в многоэтажках
- Литва предложила запретить экспорт в Россию швейных игл и вязальных спиц
- В Красноярске дали 13 лет колонии мужчине, дважды пытавшемуся убить бывшую жену
- В Индии отложили запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы
- Хамзаев призвал запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ
- В Подмосковье столкнулись грузовик и шесть легковушек
- Bloomberg: США и Израиль обсуждают создание временного правительства в Газе
- Армия России нанесла огневое поражение ВСУ на Донецком направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru