Балканские государства попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа

Лидеры балканских стран попросили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обговорить поставки газа на Балканы в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Haberler.com, ссылаясь на заявление главы турецкого Минсельхоза Вахита Киришчи.

СМИ: Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после встречи с Путиным

На прошлой неделе Эрдоган посетил балканские государства, в том числе Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, отмечает РЕН ТВ. На текущей неделе, 15-16 сентября, турецкий президент встретится с российским коллегой на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет Ura.ru.

Как сообщил Киришчи, лидеры перечисленных балканских стран просили «передать Путину», а также обратиться к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой «не сокращать ни наш мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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