Балканские государства попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа

На прошлой неделе Эрдоган посетил балканские государства, в том числе Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, отмечает РЕН ТВ. На текущей неделе, 15-16 сентября, турецкий президент встретится с российским коллегой на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет Ura.ru.

Как сообщил Киришчи, лидеры перечисленных балканских стран просили «передать Путину», а также обратиться к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой «не сокращать ни наш мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период».

