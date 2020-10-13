МИД Германии заявил об ответственности РФ за расследование дела Навального
Расследование инцидента с отравлением оппозиционера Алексеем Навальным – это зона ответственности российских правоохранителей, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Его слова цитирует РИА Новости.
Маас отметил, что Россия обладает всей необходимой информацией о расследовании: списком свидетелей, доказательствами и первыми анализами крови. Он подчеркнул, что расследование отравления должно проходить в той стране, где оно произошло.
В интервью с агентством министр отметил, что пять лабораторий подтвердили факт применения химического оружия против Навального. По словам дипломата, в Москве эти факты «просто не принимаются к сведению».
Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил мнение, что Запад раскручивает «дело Навального» для блокировки строительства «Северного потока-2». Он напомнил, что Вашингтону крайне важно не допустить запуска газопровода, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу.
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