Глава МИД Германии отказалась встречаться с украинским послом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась от встречи с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником. Об этом пишет Bild.

Украинский посол обрушился на ФРГ с критикой из-за отказа поставлять Киеву вооружение

В германском МИД сообщили, что глава ведомства намерена встречаться «только с коллегами-министрами». Так, Бербок находится в постоянном контакте с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

При этом Мельник осудил главу немецкого МИД, выразив желание, «чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины», пишет РИА ФАН.

Ранее украинский посол неоднократно критиковал действия Берлина. В частности, недовольство Мельника вызывал канцлер ФРГ Олаф Шольц: посол выступал с критикой в отношении главы правительства из-за промедления с поставками Украине тяжелого вооружения, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:УкраинаГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры