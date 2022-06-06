Глава МИД Германии отказалась встречаться с украинским послом

В германском МИД сообщили, что глава ведомства намерена встречаться «только с коллегами-министрами». Так, Бербок находится в постоянном контакте с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

При этом Мельник осудил главу немецкого МИД, выразив желание, «чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины», пишет РИА ФАН.

Ранее украинский посол неоднократно критиковал действия Берлина. В частности, недовольство Мельника вызывал канцлер ФРГ Олаф Шольц: посол выступал с критикой в отношении главы правительства из-за промедления с поставками Украине тяжелого вооружения, напоминает Ura.ru.

