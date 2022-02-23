Глава МИД Франции заявил, что «нормандский формат» еще существует

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «нормандский формат» решения вопроса по Украине все еще существует. Об этом заявил РИА Новости.

Путин заявил, что Минских соглашений больше нет

В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок Ле Дриан отметил, что «все еще есть пространство для диалога, чтобы урегулировать кризис на Украине».

Ране президент России Владимир Путин заявил, что Киев «убил» Минские соглашения еще в 2014 году. В случае продолжения кровопролития на Донбассе вся ответственность ляжет на киевский режим, предупредил российский лидер.

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ТЕГИ:Нормандская ВстречаФранция
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