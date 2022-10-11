Глава МИД Франции выступила за диалог с Россией
Франция считает важным сохранять каналы диалога с Россией и выступает против попыток изоляции Москвы. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна, передает BFMTV.
Как отметила министр, Парижу важно иметь канал связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Колонна подчеркнула, что изоляция России была бы худшей политикой.
«Сохранение контактов позволило направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС», — указала глава французского МИД.
Колонна заключила, что РФ «всегда будет соседом» Франции, отмечает телеканал «360».
Тем не менее Париж продолжит оказывать помощь Украине, в том числе поставлять оружие.
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