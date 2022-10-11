Глава МИД Франции выступила за диалог с Россией

Как отметила министр, Парижу важно иметь канал связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Колонна подчеркнула, что изоляция России была бы худшей политикой.



«Сохранение контактов позволило направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС», — указала глава французского МИД.

Колонна заключила, что РФ «всегда будет соседом» Франции, отмечает телеканал «360».



Тем не менее Париж продолжит оказывать помощь Украине, в том числе поставлять оружие.

