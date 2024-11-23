ВСУ могут нанести удары «в целях самообороны», заявил чиновник. В то же время, он не подтвердил факты использования французского вооружения по территории России.



«Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность», — заявил Барро .

На вопрос журналистов, возможно ли прямое участие французских войск в конфликте, чиновник ответ, что «не исключает ни одного варианта».

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине можно было бы завершить быстрее и без лишних жертв, если бы НАТО не продолжал разжигать войну, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

