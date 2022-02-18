Глава МИД Франции призвал не реагировать на информацию о «вторжении» на Украину

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал не реагировать на информацию о российском «вторжении» на Украину, которая «меняется изо дня в день».

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«Я видел, что были некоторые изменения со стороны российских властей, скажем, необходимо оставить место дипломатии. Очень хорошо», - сказал Ле Дриан в эфире французского телеканала LCI.

Глава МИД также подчеркнул, что по ситуации вокруг Украины «надо быть на чеку».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с НСН заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:МИДУкраинаРоссияФранция
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