Глава МИД Франции призвал не реагировать на информацию о «вторжении» на Украину

«Я видел, что были некоторые изменения со стороны российских властей, скажем, необходимо оставить место дипломатии. Очень хорошо», - сказал Ле Дриан в эфире французского телеканала LCI.

Глава МИД также подчеркнул, что по ситуации вокруг Украины «надо быть на чеку».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с НСН заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.

