Глава МИД Эстонии призвал ЕС выслать еще больше российских дипломатов

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Евросоюза рассмотреть новую серию высылок российских дипломатов. Об этом глава МИД республики заявил в интервью изданию EUobserver.

Эстония требует сократить до восьми число дипломатов в посольстве РФ

Рейнсалу считает, что западным странам стоит «подумать» о высылке дипломатов РФ в контексте конфликта на Украине. Вместе с тем министр отметил, что решения государств должны быть «исключительно индивидуальными и суверенными».

По словам главы МИД Эстонии, высылка дипломатов — один из способов «протеста против российской агрессии, который также имеет некоторые практические преимущества». Рейнсалу заявил, что российские дипломаты в Европе якобы ничего не делали для продвижения мира: так, сотрудники диппредставительства в Таллине в основном занимались консульскими делами и распространяли «пропаганду» в своих социальных сетях.

Ранее в МИД Эстонии потребовали до 1 февраля сократить до восьми число российских дипломатов в республике, напоминает RT. В ответ Министерство иностранных дел РФ заявило, что враждебные действия Таллина не останутся без ответа.

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ФОТО: РИА Новости
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