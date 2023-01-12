Глава МИД Эстонии призвал ЕС выслать еще больше российских дипломатов

Рейнсалу считает, что западным странам стоит «подумать» о высылке дипломатов РФ в контексте конфликта на Украине. Вместе с тем министр отметил, что решения государств должны быть «исключительно индивидуальными и суверенными».

По словам главы МИД Эстонии, высылка дипломатов — один из способов «протеста против российской агрессии, который также имеет некоторые практические преимущества». Рейнсалу заявил, что российские дипломаты в Европе якобы ничего не делали для продвижения мира: так, сотрудники диппредставительства в Таллине в основном занимались консульскими делами и распространяли «пропаганду» в своих социальных сетях.

Ранее в МИД Эстонии потребовали до 1 февраля сократить до восьми число российских дипломатов в республике, напоминает RT. В ответ Министерство иностранных дел РФ заявило, что враждебные действия Таллина не останутся без ответа.

