Эстония требует сократить до восьми число дипломатов в посольстве РФ

Власти Эстонии потребовали от России сократить до конца месяца число дипломатов в посольстве в Таллинне до восьми человек. Об этом объявлено послу РФ Владимиру Липаеву, сообщил министр иностранных дел балтийской республики Урмас Рейнсалу.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, такой шаг необходим для того, чтобы добиться паритета в количестве должностей в посольствах в Таллинне и Москве.

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Как утончил глава МИД, в российском диппредставительстве также будет разрешено работать 15 прикомандированным сотрудникам, которые выполняют административно-технические и обслуживающие функции.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях начальник разведки Сил обороны Эстонии заявил, что российские власти якобы готовятся ко второй волне мобилизации в ближайшее время.

Между тем, 1 декабря другая балтийская республика - Литва - объявила российского дипломата персоной нон грата за деятельность, несовместимую с его статусом, напоминает RT.


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Фото: pasporta.org
ТЕГИ:ДипломатыПосольствоЭстония
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