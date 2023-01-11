Эстония требует сократить до восьми число дипломатов в посольстве РФ

Власти Эстонии потребовали от России сократить до конца месяца число дипломатов в посольстве в Таллинне до восьми человек. Об этом объявлено послу РФ Владимиру Липаеву, сообщил министр иностранных дел балтийской республики Урмас Рейнсалу.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, такой шаг необходим для того, чтобы добиться паритета в количестве должностей в посольствах в Таллинне и Москве.