Глава МИД Чехии Липавский рассказал о поиске странами ЕС снарядов для Украины
Ряд стран Европейского Союза уже начали вести консультации с государствами, не входящими в объединение, о приобретении боеприпасов для последующей поставки их на Украину, предположил глава чешского МИД Ян Липавский, сообщает РИА Новости.
«Я думаю, разные страны занимаются этим», — отметил министр.
Он также назвал положительной инициативу Евросоюза поставить Киеву миллион боеприпасов, но, вместе с тем, заметил, что ЕС следует здраво оценивать свои возможности в военном производстве.
Ранее стало известно, что Евросоюз планирует сделать ВСУ частью своих военных возможностей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru