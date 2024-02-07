Глава МИД Чехии Липавский рассказал о поиске странами ЕС снарядов для Украины

Ряд стран Европейского Союза уже начали вести консультации с государствами, не входящими в объединение, о приобретении боеприпасов для последующей поставки их на Украину, предположил глава чешского МИД Ян Липавский, сообщает РИА Новости.

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«Я думаю, разные страны занимаются этим», — отметил министр.

Он также назвал положительной инициативу Евросоюза поставить Киеву миллион боеприпасов, но, вместе с тем, заметил, что ЕС следует здраво оценивать свои возможности в военном производстве.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует сделать ВСУ частью своих военных возможностей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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