Британцы испугались ухудшения жизни в стране в случае избрания Трасс премьером

Министр иностранных дел Великобритании, кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс может нанести Соединенному Королевству больше вреда, чем уходящий в отставку премьер Борис Джонсон. Такое мнение высказали читатели The Guardian.

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Британцы прокомментировали статью, посвященную Трасс, в которой кандидата в премьеры называют «грозным переговорщиком и холодным стратегом», способным легко сменить невыгодное мнение.

По мнению одного из читателей, Трасс наверняка станет главой правительства и «в худшем случае» навредит стране больше, чем Джонсон.

«Мы еще толком не начали, однако, судя по ее недавним заявлениям, она наверняка будет еще хуже Джонсона», — отметил юзер.

Кроме того, пользователи назвали Трасс «жалким подобием» возглавлявшей правительство страны в 1979-1990 годах Маргарет Тэтчер, «худшим кандидатом из возможных» и «нахальной оппортунисткой, лгуньей и пустышкой».

«Трасс снюхалась к крайне правыми. Это они будут ей помыкать, а не наоборот. И это самое тревожное. То есть безумная политика экономического изоляционизма продолжится. И бюрократия никуда не денется. Упадок Британии продолжится», — отметили пользователи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрВеликобритания
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