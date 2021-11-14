Глава МИД Британии призвала противодействовать достроенному «Северному потоку-2»

«Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода «Северный поток 2», — цитирует Трасс Газета.ru.

Трасс считает, что газопровод «Северный поток-2» Россия будет использовать в качестве рычага давления на страны, которые рассчитывают на поставки российского газа.

Строительство идущего из России в Германию газопровода «Северный поток-2» завершилось 10 сентября. Накануне завершилось заполнение первой нитки трубопровода техническим газом, продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.

