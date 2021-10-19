В Великобритании не увидели угроз в «Северном потоке-2»
Строительство российского газопровода «Северный поток-2» ничем не угрожает Великобритании, пишет Daily Express.
В то же время Лондон выступает против проекта. Как заявил госсекретарь по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, Британия не поддерживает газопровод, не нуждается в собственном хранилище для долгосрочного хранения топлива, отмечает РИА ФАН. Кроме того, в Лондоне подчеркнули, что не зависят от поставок российского газа, «как многие наши партнеры из ЕС».
В материале Daily Express подчеркивается, что Соединенное Королевство добывает большую часть топлива самостоятельно, а основной объем поставок получает из Норвегии.
Строительство идущего из России в Германию газопровода «Северный поток-2» завершилось 10 сентября, напоминает Газета.ру. Накануне завершилось заполнение первой нитки трубопровода техническим газом, продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.
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