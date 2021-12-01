Глава МИД Британии прокатилась на эстонском танке НАТО
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс проехалась на танке НАТО в Эстонии, сообщает Times.
Она была одета в каску и камуфляжный жилет и вместе с военнослужащим прокатилась по заснеженному полигону. Видео опубликовало британское издание.
По ее словам, она сделала это в знак поддержки Украины и для предупреждения Кремля об отказе от «агрессии». При этом она заявила, что НАТО не осуществляет провокации в сторону России.
Во время визита в Эстонию Трасс встретилась с британскими военными, которые сейчас находятся в странах Прибалтики и в Польше для выполнения поручений НАТО. Она отметила, что целью поездки стало обсуждение «дестабилизирующих действий» России и Белоруссии, которым Великобритания намерена противостоять. При этом глава британского МИД добавила, что страна будет «поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах».
Ранее в МИД Эстонии заявили, что НАТО следит за ситуацией на границах альянса.
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