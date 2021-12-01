Глава МИД Британии прокатилась на эстонском танке НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс проехалась на танке НАТО в Эстонии, сообщает Times.

Она была одета в каску и камуфляжный жилет и вместе с военнослужащим прокатилась по заснеженному полигону. Видео опубликовало британское издание.

По ее словам, она сделала это в знак поддержки Украины и для предупреждения Кремля об отказе от «агрессии». При этом она заявила, что НАТО не осуществляет провокации в сторону России.

Это и его Крым: Кремль «дожимает» Лукашенко с признанием

Во время визита в Эстонию Трасс встретилась с британскими военными, которые сейчас находятся в странах Прибалтики и в Польше для выполнения поручений НАТО. Она отметила, что целью поездки стало обсуждение «дестабилизирующих действий» России и Белоруссии, которым Великобритания намерена противостоять. При этом глава британского МИД добавила, что страна будет «поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах».

Ранее в МИД Эстонии заявили, что НАТО следит за ситуацией на границах альянса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:РоссияНАТОЭстонияВеликобританияМИД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры