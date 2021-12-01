Глава МИД Британии прокатилась на эстонском танке НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс проехалась на танке НАТО в Эстонии, сообщает Times.

Она была одета в каску и камуфляжный жилет и вместе с военнослужащим прокатилась по заснеженному полигону. Видео опубликовало британское издание.

По ее словам, она сделала это в знак поддержки Украины и для предупреждения Кремля об отказе от «агрессии». При этом она заявила, что НАТО не осуществляет провокации в сторону России.