Глава МИД Британии оправдалась за «непризнание» суверенитета РФ над Ростовом и Воронежем

Посольство Великобритании в Москве распространило объяснение ситуации со словами главы внешнеполитического ведомства Лиз Трасс, которая отказала России в праве суверенитета над Ростовской и Воронежской областями.

Момент возник в ходе закрытой части переговоров Трасс с министром иностранных РФ Сергеем Лавровым. Она заявила о необходимости отвода российских боевых подразделений от границы Украины. Глава МИД на это ответил, что военные дислоцируются на территории своей страны.

Однако Трасс подумала, что её визави имеет в виду часть Украины, поэтому заявила, что Лондон никогда не признает суверенитета Москвы над этими территориями. После уточнения, что речь идёт о российских областях Лиз Трасс согласилась, что они - часть суверенной России.

Разъяснение опубликовано в телеграм-канале британской дипмиссии. Уточняется, что для разрешения коллизии пришлось вмешаться послу Великобритании в РФ Деборе Броннерт, «которая деликатно объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоронежВеликобританияЛавров
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